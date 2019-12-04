3 طائرات إماراتية محملة بالسلاح تصل كردستان العراق سرا

2019/12/04 | 15:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وسائل اعلام عربية عن مصادر عراقية قولها أن 3 طائرات اماراتية محملة بالأسلحة وصلت الى كردستان العراق، عقب الزيارة التي قام بها رئيس منطقة كردستا...

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