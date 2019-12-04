نائب عن الحكمة: لا يمكن اختيار رئيس الحكومة المقبل من قبل الشارع.. العملية غير دستورية

2019/12/04 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تيار الحكمة، أسعد المرشدي، الأربعاء (4 كانون الأول 2019)، أنه لا يمكن أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة، من الشارع وعن طريق الانتخاب الشعبي.

وقال المرشدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك رأياً ومطالب لقوى سياسية، وحتى للشارع العراقي، ان يكون رئيس الوزراء المقبل ينتخب من الشارع"، مشيراً الى أن "هذا الامر غير دستوري، فلا يمكن اختيار او انتخاب رئيس حكومة من الشارع".

وتساءل النائب عن تيار الحكمة: "كيف تجري هكذا انتخابات في ساحة التحرير، فهذه مخالفة دستورية وقانونية؟"، مؤكداً أنه "لا يمكن للقوى السياسية المضي بـ هكذا إجراء يخالف كل القوانين والنصوص الدستورية، وجلب رئيس وزراء من الشارع".

وكان القيادي في تيار الحكمة، أيسر الجادري، قد رأى، الأربعاء (04 كانون الأول، 2019) أن خيار التكنوقراط هو الحل الأفضل للبلاد في اختيار بديل رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وقال الجادري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المجيء بشخصية مستقلة تتمتع بمواصفات ومؤهلات التكنوقراط، هو الحل الأفضل، لذا ندعم اختيار البديل من خارج تشريحات الكتل السياسية".

وأضاف، أن "الكتل السياسية داخل مجلس النواب تنقسم الى قسمين اليوم، الأولى انسحبت وتركت الخيار للشعب، والثانية تماطل في اختيار البديل من الشخصيات المقبولة، ومن ثم ستنتهي مدة 15 يوماً وندخل في مشاكل سياسية وقانونية".

وأوضح، أن "الإصلاح بدأ من الشارع، لذا يجب ان يكون للشارع دور كبير في المشاركة باختيار رئيس الوزراء المقبل، وان يكون مشاركاً فعالاً في صنع القرار السياسي".

وتعقد الكتل السياسية اجتماعات متواصلة، منذ عشية اعلان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، استقالته الجمعة الماضية، وحتى قبل أن يقبلها مجلس النواب، الأحد (1 كانون الأول 2019) ويخول رئيس الجمهورية برهم صالح، لاختيار رئيس جديد.

ويوم أمس الثلاثاء، سلمت كتلة تحالف سائرون، التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رئيس الجمهورية كتاباً بتنازلها عن "استحقاقها الانتخابي" ككتلة أكبر، في اختيار رئيس الوزراء، مبينة أنها تترك الخيار الى "الشعب".

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وذكر المكتب الإعلامي لرئ

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