اللجنة المنظمة لخليجي 24: عدد التذاكر التي تم بيعها لغاية الان إلى 25,000 تذكرة لمباراتي نصف نهائي

2019/12/04 | 15:04 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنةالمنظمةلخليجي24:عددالتذاكرالتيتمبيعهالغايةالانإلى25,000 تذكرةلمباراتينصفنهائي

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