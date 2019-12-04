منة فضالي تكشف تفاصيل محاولة اختطافها وسرقتها

2019/12/04 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الفنانة منة فضالي تعرضها إلى محاولة خطف من قبل سائق “توك توك” وصديقه، خلال خروجها من الكوافير بمنطقة حدائق الأهرام.

وقالت الفنانة منة فضالي فى تصريحات صحافية، “أنها بخير ولم تتعرض إلى أي مكروه، حيث قاومت الذين حاولوا خطفها وسرقتها.

وأكدت منة أنها تعرضت إلى بعض الكدمات البسيطة في يدها نتيجة دفاعها عن نفسها، وتم سرقة الأنسيال الخاص بها.

يذكر أن منة فضالي تشارك في مسلسل “جوارح الغربان” الذي يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم تشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي، ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى وقتنا هذا، وهو من بطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، حنان مطاوع.

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