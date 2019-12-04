في ذكرى اربعينة استشهاد العلياوي.. بدمائكم انتصرت ثورة العراق السلمية

2019/12/04 | 15:10 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – خاص

كل موت موجع، الا موت الشهيد فانه عزة وشرف وحياة لا ينالها الا من يستحقها، وعاقبة الا لمن احبه الله ليرفعه الى

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