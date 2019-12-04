الصحة العالمية: الملاريا تقتل طفلا كل دقيقتين

2019/12/04 | 15:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن المعركة ضد الملاريا تعرضت لـ"كبوة" مع استمرار إصابة الملايين من البشر بالمرض الذي ينقله البعوض، وخصوصا في القارة الأفريقية.

وذكرت المنظمة أن الملاريا لا تزال تصيب الملايين كل عام وتفتك بأرواح أكثر من 400 ألف، معظمهم أطفال في أفريقيا، بسبب تعثر جهود مكافحة المرض الذي ينقله البعوض.

وأشارت المنظمة إلى أن الملاريا تقتل طفلا كل دقيقتين، وحذرت من أن تمويل مكافحة المرض هزيل بشكل عام، مشيرة إلى أن نصف سكان العالم يواجهون خطر الإصابة بالمرض لأنه ينتقل عن طريق البعوض.

ودعت منظمة الصحة العالمية الدول المانحة وحكومات البلدان التي ينتشر بها المرض لتكثيف جهود مكافحته، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقال خبير الملاريا في المنظمة بدرو ألونسو في تصريح صحفي: "أظهر العالم أنه من الممكن إحراز تقدم"، لكنه أشار كذلك إلى تراجع ملحوظ في حالات الإصابة بالملاريا والوفيات الناتجة عنه منذ 2010.

وأوضح ألونسو أن حالات الإصابة بالمرض انخفضت من 239 مليونا إلى 214 مليونا في 2015 وتراجعت حالات الوفاة من 607 آلاف إلى نحو 500 ألف في 2013.

وانخفضت حالات الإصابة في العام 2018 على نحو طفيف لتستقر عند نحو 228 مليونا مقابل 231 مليونا في العام 2017، كما تراجعت الوفيات من 416 ألفا عام 2017 إلى 405 آلاف في العام 2018.

وخلص تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن أعلى نسب إصابة بالملاريا في قارة أفريقيا لا تزال بين الأطفال والنساء الحوامل حيث أصيبت نحو 11 مليون امرأة حامل في جنوب الصحراء بالملاريا عام 2018، أو ما يعادل 29 % من إجمالي حالات الحمل، مما أدى لولادة نحو 900 ألف طفل بوزن قليل، وهو ما يعرض صحتهم لمزيد من المخاطر.

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