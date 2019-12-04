رئيس بعثة المنتخب العراقي: عقدة البحرين ستُفك بإصراركم

2019/12/04 | 15:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه رئيس البعثة العراقية لخليجي ٢٤ علي الاسدي، اليوم الاربعاء، خطابا الى اللاعبين قبيل مباراة البحرين في خليجي ٢٤.

وذكر الاسدي في خطابه ان "العيون ترنو إليكم، ولا يمكن ان تقف طموحاتنا عند حاجز نصف النهائي".

وبين ان "كل لاعب يحمل طموحات مليوني عراقي، ولابد لكم من تحمل المسؤولية".

وأضاف "انتم سفراء لوطنٍ ينتظر منكم فرحة لا تضاهيها فرحة أخرى وعقدة البحرين ستُفك بإصراركم مثلما حدث في ساحات التغيير".

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