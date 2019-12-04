بالوثائق: قرار وزاري بتعيين ’’موزع بريد’’ بمنصب مدير عام الاتصالات .. من هو ادريس؟

2019/12/04 | 15:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت وثائق، الأربعاء، تعيين وزير الاتصالات نعيم ثجيل، موظفاً بصفة “موزع بريد” عُيّن قبل عام واحد في الوزارة، بموقع مدير عام.وتظهر الوثيقة الأولى، الصادرة عن وزارة الاتصالات، بتاريخ (28 تشرين الثاني 2018) أمرا إداريا يقضي بموافقة الوزير، بتشغيل “ادريس خالد عبد الرحمن”، على الملاك المؤقت بعنوان موزع بريد وبأجر شهري قدره 400 الف دينار.[…]

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