العراق: رئيس حكومة في مسرح دمى

2019/12/04 | 15:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عوني القلمجي لم تجد المرجعية الدينية وزعيمها علي السيستناني من وسيلة لانقاذ الحكومة العراقية وعمليتها السياسية المفبركة من قبضة الثورة الشعبية، سوى التضحية برئيسها عادل عبد المهدي، جراء عجزه عن...أكمل القراءة ←

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