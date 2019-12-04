الوطن أولا، والطائفة بعد ذلك

2019/12/04 | 15:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي 1- من الأمور التي يجهلها كثيرون عن الشيعة العراقيين العرب أن لهم سجلا طويلا وعميقا من النفور المتبادل بينهم وبين سكان الجارة الشرقية من القومية الفارسية، من قرون،...أكمل القراءة ←

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