لا تهاون في رحيلكم جميعا أيها الفاسدون ..

2019/12/04 | 15:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي في خطوة تعّد الأقبح والأكثر تحدّيا واستفزازا لمشاعر وإرادة الشعب الثائر على النظام السياسي الفاسد , تشّكلّت يوم أمس في مجلس النواب ما يسّمى بالكتلة الأكبر لاختيار رئيس...أكمل القراءة ←

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