2019/12/04 | 15:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق تكررت حوادث الهجوم “المسلح” على #البنك المركزي العراقي، القريب من #جسر_الأحرار وسط #بغداد، حيث يتجمع #المتظاهرين والمعصمين، وقد كشف اللجنة الأمنية في العاصمة العراقية سبب تكرار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد: عصابات تستغل التظاهرات للهجوم “المسلح” على البنك المركزي العراقي) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد: عصابات تستغل التظاهرات للهجوم “المسلح” على البنك المركزي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).