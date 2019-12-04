بالوثيقة.. سائرون تقدم مقترحات لتعديل قانون انتخابات البرلمان بينها تخفيض عدد أعضائه بنسبة الثلث

2019/12/04 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قدم تحالف سائرون، الأربعاء (4 كانون الأول 2019)، مقترحات لتعديل قانون انتخابات البرلمان ومن بين المقترحات، تخفيض عدد أعضائه بنسبة الثلث، وان لا يكون المرشح مزدوج الجنسية.





وتضمنت الوثيقة التي حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، أن "المقترحات هي أن نقسم المحافظة الى دوائر انتخابية على مستوى الاقضية ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة".





ولفتت الى أن "المرشح الفائز هو الحاصل على أعلى الأصوات ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة، وأن لا يكون المرشح مزدوج الجنسية".





يتبع..

بغداد اليوم-بغداد

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وذكر بيان، للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، أن الأخير "استقبل في قصر السلام ببغداد

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وقال المرشدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك رأياً ومطالب لقو

بغداد اليوم – بغداد

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