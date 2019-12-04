2019/12/04 | 15:40 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد: تفجير مضافات لداعش والعثور على مخبأ للسلاح والمتفجرات جنوب الموصل ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد: تفجير مضافات لداعش والعثور على مخبأ للسلاح والمتفجرات جنوب الموصل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).