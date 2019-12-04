حشد نينوى لـ

2019/12/04 | 15:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز : نينوى

اعلن معاون قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي حيدر ابو هدمه، ان عصابات داعش الارهابية تحاول السيطرة على الخط الاستراتيجي بين نينوى وبغداد

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