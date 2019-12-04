صلاح ومحرز في القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي

2019/12/04 | 15:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2019.

وسيقيم الكاف، حفلًا يوم 7 كانون ثان المقبل في الغردقة، للإعلان عن الفائزين بالجوائز.

وقلص الاتحاد القاري، عدد المرشحين من 30 إلى 10 فقط، بينهم 3 جزائريين، بعد تتويج محاربي الصحراء بلقب أمم أفريقيا هذا العام.

وتوج صلاح بالجائزة في آخر عامين، ويعد ضمن المرشحين للتواجد في القائمة الأخيرة والتي ستضم 3 لاعبين، بجانب الجزائري رياض محرز والسنغالي ساديو ماني.

وجاءت القائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب أفريقي كالتالي:

المصري محمد صلاح (ليفربول)

الكاميروني أندري أونانا (أياكس)

المغربي حكيم زياش (أياكس)

الجزائري إسماعيل بناصر (ميلان)

السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي)

النيجيري أوديون إيجالو (شنغهاي)

الجابوني أوباميانج (آرسنال)

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)

السنغالي ساديو ماني (ليفربول)

الجزائري يوسف بلايلي (أهلي جدة)

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