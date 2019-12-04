2019/12/04 | 15:42 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر رسالة بعثها، اليوم الاربعاء، الى رئيس الجمهورية برهم صالح عن دعمه الكامل لأمن واستقرار العراق.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقى المركز الخبري الوطني ، نسخة منه، إن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، السفير المصري لدى العراق علاء موسى.ونقل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيسي يعبّر لصالح عن دعمه الكامل لأمن واستقرار العراق المركز الخبري الوطني.

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