تخويل رئيس اركان الجيش العراقي نقل وتدوير مناصب عسكرية عليا

2019/12/04 | 15:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اظهر كتاب رسمي من مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقي، تخويل رئيس اركان الجيش عثمان الغانمي تدوير ونقل مناصب قادة في العمليات المسلحة.

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