2019/12/04 | 15:49 - المصدر: pukmedia
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تفجير مضافات لداعش جنوب الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/04 | 15:49.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تفجير مضافات لداعش جنوب الموصل) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تفجير مضافات لداعش جنوب الموصل) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تفجير مضافات لداعش جنوب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).