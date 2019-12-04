2019/12/04 | 15:49 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصف نهائي كأس الخليج.. مدرب المنتخب العراقي: نحن هنا للفوز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/04 | 15:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصف نهائي كأس الخليج.. مدرب المنتخب العراقي: نحن هنا للفوز) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصف نهائي كأس الخليج.. مدرب المنتخب العراقي: نحن هنا للفوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).