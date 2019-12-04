أفنان القاسم - أوروبا تحب المملكة 1

2019/12/04 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم يمكن للاتحاد الأوروبي أن يساعد مؤسسات المملكة الصغيرة والمتوسطة، وأن يوصلها إلى سوقه الداخلية، فالسوق الداخلية للاتحاد الأوروبي هي أكبر سوق مشتركة في العالم تحتوي على 500 مليون مستهلك، وهناك فرص للقيام بأعمال تستخدمها المؤسسات كلها.بالمقابل عن طريق المملكة ستكون للبلدان الأوروبية قاطبة الأولوية في التصدير إلى سوق الشرق الأوسطـ، علمًا بأن شركة أوروبية واحدة من أصل أربع تقوم بالتصدير، وستسعى المملك......

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