2019/12/04 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #صادق_إطيمش بيت من قصيدة رائعة القاها احد الشباب المتظاهرين في جامعة الموصل .
ليس القصيدة ومحتواها العراقي الفذ فقط هو الذي دعاني للتطرق الى هذا الموضوع ، بل ذكرياتي في هذه الجامعة التي خدمت فيها تسع سنوات بين معيد الى استاذ ، بين زملاء احباب واصدقاء اعزاء من اهل هذه المدينة الفاضلة حقاً.القصيدة التي القاها الشاب والتي عبر فيها عن اسمى معاني الإنتماء للوطن .
الإنتماء الذي تجاوز الإنتماءات الأخرى التي تناو......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#صادق إطيمش - على شط السماوة تنام تلعفر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ليس القصيدة ومحتواها العراقي الفذ فقط هو الذي دعاني للتطرق الى هذا الموضوع ، بل ذكرياتي في هذه الجامعة التي خدمت فيها تسع سنوات بين معيد الى استاذ ، بين زملاء احباب واصدقاء اعزاء من اهل هذه المدينة الفاضلة حقاً.القصيدة التي القاها الشاب والتي عبر فيها عن اسمى معاني الإنتماء للوطن .
الإنتماء الذي تجاوز الإنتماءات الأخرى التي تناو......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#صادق إطيمش - على شط السماوة تنام تلعفر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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