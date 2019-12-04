صادق إطيمش - على شط السماوة تنام تلعفر

2019/12/04 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صادق_إطيمش بيت من قصيدة رائعة القاها احد الشباب المتظاهرين في جامعة الموصل .ليس القصيدة ومحتواها العراقي الفذ فقط هو الذي دعاني للتطرق الى هذا الموضوع ، بل ذكرياتي في هذه الجامعة التي خدمت فيها تسع سنوات بين معيد الى استاذ ، بين زملاء احباب واصدقاء اعزاء من اهل هذه المدينة الفاضلة حقاً.القصيدة التي القاها الشاب والتي عبر فيها عن اسمى معاني الإنتماء للوطن .الإنتماء الذي تجاوز الإنتماءات الأخرى التي تناو......

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