أردوغان يلتقي ترامب على هامش قمة الناتو في لندن

2019/12/04 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، لقاء مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، عى هامش قمة زعماء دول الناتو في لندن، حسبما أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وأعلن المكتب الإعلامي للرئاسة التركية أن اللقاء كان "مثمرا جدا"، دون الكشف عن تفاصيل المحادثات بين الرئيسين.

وأمس الثلاثاء، جرى في لندن، في اليوم الأول من أعمال قمة حلف شمال الأطلسي، لقاء رباعي جمع الرئيس التركي بنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل.

وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية، في أعقاب اللقاء، أن المحادثات بين الزعماء الأربعة تناولت الأوضاع في سوريا والأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب.

بغداد اليوم- متابعة

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الكتاب أصدرته كيت بينيت، الصحفية في قناة "سي إن إن" الأمريكية، ويسلط الضوء على تفاصيل حياة ميل

بغداد اليوم - متابعة

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وقال معدو التقرير إن ترامب، وخلال أش

بغداد اليوم – متابعة

أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء (3 كانون الأول 2019)، أن قوات الأمن أطلقت النار، وقتلت بما وصفتهم بـ"مثيري الشغب" في عدة مدن إيرانية، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت بسبب ارتفاع سعر الوقود.

وذكر التلفزيون

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