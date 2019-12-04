صالح يبحث مع السفير المصري تعزيز العلاقات الثنائية

2019/12/04 | 16:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ومصر خلال استقباله السفير المصري لدى بغداد علاء موسى.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير المصري لدى العراق علاء موسى".

واضاف "نقل السفير رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى رئيس الجمهورية عبّر من خلالها عن دعمه الكامل لأمن واستقرار العراق".

وبين "وجرى، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بما يخدم المصالح المتبادلة"، مضيفا "كما تم استعراض آخر التطورات والأحداث على الصعيدين العربي والدولي، وضرورة ترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة".

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