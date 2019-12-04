التحالف الدولي يشن ضربة صاروخية على ارهابيي إدلب السورية

2019/12/04 | 16:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وجه التحالف الدولي، اليوم الأربعاء، ضربة صاروخية دقيقة على الإرهابيين في ريف إدلب السورية.

وأفادت صحيفة The Drive الأمريكية بتدمير حافلة صغيرة تابعة للإرهابيين في بلدة أطمة بريف إدلب السورية.

ونشرت شبكة الإنترنت صورا فوتوغرافية لإصابات تعرضت لها الحافلة.

وقال الخبراء إن طبيعة الإصابات تدل على استخدام صاروخ AGM-114R9X الموجه.

توصل الخبراء إلى استنتاج كهذا بعد تحليل شكل مميز للإصابات لا يمكن أن يسفر عنه انفجار صاروخ كلاسيكي.

وأظهرت إحدى الصور الفوتوغرافية إصابة تعرض لها سقف الحافلة فوق كرسي السائق تشبه إصابة السيف.

كما أظهرت صورة فوتوغرافية أخرى شظايا مشوهة للصاروخ نفسه تشبه سيوفا.

يذكر أن تصميم صاروخ 114R9X بدأ عام 2011 والغاية منه هو تصنيع صاروخ يدمر هدفا دون أن يصيب المحيط به.

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