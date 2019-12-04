رئاسة البرلمان: التعديلات المقترحة لقانوني الانتخابات والمفوضية تأريخية

2019/12/04 | 16:26 - المصدر: السومرية نيوز

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رأى النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الأربعاء، أن التعديلات المقترحة لقانوني الانتخابات والمفوضية بأنها "تأريخية" وتنسجم مع مطالب الجماهير.

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي استقبل، اليوم، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أليس وولبول برفقة رئيس الدائرة السياسية منوج ماثيو وعدد من المستشارين السياسيين في البعثة الأممية (يونامي)".

وأضاف البيان، أن الكعبي "بحث نتائج الاجتماعات السابقة حول التعديلات المقترحة للقانونين والتطرق لأبرز التجارب والممارسات الديمقراطية العريقة والمحكومة ضمن نظام سياسي مستقر ومنسجم وعادل، مشدداً ضرورة التعاون في الإسراع بترجمة مطالب الشعب وتحويلها إلى مشاريع حقيقية تعيد ثقة الشارع بالعملية الديمقراطية برمتها".



وذكر الكعبي، بحسب البيان، أن "الحراك الاحتجاجي الأخير والأصوات المنتفضة المطالبة بالتغيير ستساهم في تعزيز تمثيل الشباب بشكل واسع جداً، وفق نظام انتخابي عادل ومنصف ومستقر، فضلاً عن مفوضية انتخابات مستقلة ونزيهة"، واصفاً "التعديلات المقترحة لقانوني انتخابات مجلس النواب، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتأريخية سيما وأنها تنسجم مع مطالب الجماهير الحقة".





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