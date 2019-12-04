كوردستان تتعهد باجراءات

2019/12/04 | 16:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، انها ستتخذ اجراءات "صارمة" بحق السحرة والمشعوذين في الاقليم.

وذكر بيان لوزارة داخلية اقليم كوردستان ورد لشفق نيوز، ان "وزارتي الداخلية والاوقاف متوافقتان بشأن اتخاذ كافة الاجراءات لمنع ظاهرة الدجل والسحر والشعوذة في اقليم كوردستان".

وأضاف ان "بعض الاشخاص وبعيداً عن قيم المجتمع الاسلامي، يستغلون عواطف الناس لمصالح شخصية"، مبيناً ان "وزارة الداخلية اخطرت شرطة الاقليم لاتخاذ اجراءات صارمة والقيام بما يلزم لمنع هذه الظاهرة".

ويعزو مختصون انتشار السحر والشعوذة الى الترويج والإعلانات في مواقع التواصل الإجتماعي وأحياناً من خلال القنوات التلفزيونية.

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