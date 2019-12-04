هيئة النزاهة: صدور أوامر قبض ومنع سفر بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق

2019/12/04 | 16:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة عن صدور عدد من أوامر القبض ومنع السفر بحق المتهم رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدولي السابق.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، إلى أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة النجف، أصدرت أربعة أوامر قبض بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأشرف الدولي السابق، استناداً إلى أحكام قانون العقوبات.

من الجدير بالذكر، أن الهيئة أعلنت الشهر الماضي عن صدور ثلاثة أوامر استقدام بحقِّ رئيس مجـلس إدارة مـطار النـجف السابق، على خـلفـيَّة تهمٍ بتعمُّده الإضرار بالمال العامِّ، ووجود حالات تلاعب في عدد من العقود والمشاريع التي أبرمتها إدارة المطار.

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