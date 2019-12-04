زيادة في رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة: /100/ ألف دينار شهرياً

2019/12/04 | 16:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد عضو لجنة #الهجرة والعمل النيابية #حسين_نرمو، اليوم الأربعاء، أن موازنة العام المقبل ستشهد زيادة في #الأموال المخصصة لذوي #الاحتياجات الخاصة.نرمو قال لـ”الحل العراق“ إن […]

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