السمنة المفرطة تهددك بهذه الأمراض

2019/12/04 | 16:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البروفيسور هانز هاونر إن السمنة المفرطة تؤثر بالسلب على كل عضو بالجسم تقريبا، مبينا أنها تحدث خللا بالأيض (عمليات البناء والهدم في الجسم)،

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