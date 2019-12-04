من اجل رفع السودان من لائحة الإرهاب.. حمدوك في امريكا

2019/12/04 | 16:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أجرى رئيس الحكومة الانتقالية في السودان، عبد الله حمدوك، سلسلة لقاءات مع المسؤولين بالولايات المتحدة الأمريكية التي وصل إليها الأحد الماضي، سعيًا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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