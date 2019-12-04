الدليمي يبحث مع السفير البريطاني التعاون المشترك

2019/12/04 | 16:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي اليوم الأربعاء، امع السفير البريطاني ستيفن هيكي سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين.

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