الداخلية العراقية تصدر مذكرات قبض بحق مندسين في المظاهرات

2019/12/04 | 16:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن صدور مذكرات قبض بحق مندسين متهمين بالاعتداء على الأملاك العامة والخاصة....

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