في رسالة للرئيس العراقي.. الرئيس المصري يعبر عن دعمه الكامل للعراق

2019/12/04 | 16:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نقلها السفير المصري لدى العراق علاء موسى.

وعبر الرئيس السيسي خلال رسالته، عن دعمه الكامل لأمن واستقرار العراق، حيث جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بما يخدم المصالح المتبادلة.

كما تم استعراض آخر التطورات والأحداث على الصعيدين العربي والدولي، وضرورة ترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة.

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