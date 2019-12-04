2019/12/04 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

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شرطة السليمانية تقبض على شخصين ابتزا رجلاً و امرأة بنشر صور ’’غير لائقة’’

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بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الأربعاء (04 كانون الأول، 2019) عن حقيقة وجود نية في إجراء تغيرات مهمة في هرم جهاز الامن بديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحديث عن وجو

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الأربعاء (04 كانون الأول 2019)، بمقتل مواطن عراقي من أهالي البصرة، في منطقة الاحواز بإيران، بعد تعرضه للتسليب على يد مسلحين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المواطن خيري الرياحي

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الاربعاء (04 كانون الأول 2019)، باستمرار حالة الاستنفار الأمني على الحدود الفاصلة مع السليمانية لليوم الرابع على التوالي، بعد إطلاقها على خلفية مقتل مدير الأسايش ومنتسبين آخرين.

وقال المصدر في

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