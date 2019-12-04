2019/12/04 | 16:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المتابعة

أعلنت قناة الميادين، اليوم الأربعاء، عن وصول ثلاث طائرات إماراتية محملة بالأسلحة إلى كردستان العراق دون علم الحكومة الاتحادية.

ونقلت القناة عن مصادر لم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرات إماراتية محملة بالسلاح تحط رحالها في اربيل.. ماذا يحدث) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرات إماراتية محملة بالسلاح تحط رحالها في اربيل.. ماذا يحدث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).