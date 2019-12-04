2019/12/04 | 16:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأت صحيفة ’’التايمز البريطانية’’، الأربعاء ، ان الاحتجاجات التي بدأت في أوائل تشرين الأول الماضي، لها نفس روح انتفاضات ​الربيع العربي​ عام 2011، وفيما اشارت الى ان العراق على شفا الهاوية والتفكك اكثر أي وقت مضى، بيت ان ايران تريد ملء الفراغ الحاصل في السلطة بعد استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.وذكرت الصحيفة، أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيناريو وتحذير يتعلق بالتظاهرات.. طهران تسعى لسد “فراغ” عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيناريو وتحذير يتعلق بالتظاهرات.. طهران تسعى لسد “فراغ” عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).