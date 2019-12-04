2019/12/04 | 16:58 - المصدر: السومرية نيوز

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مسرور البارزاني: مستعدون لمواصلة دورنا الإيجابي من أجل عراق مستقر

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