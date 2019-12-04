2019/12/04 | 17:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..البنك المركزي يوافق على فتح مكاتب مصرفية قرب هذه الدوائر والمؤسسات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. البنك المركزي يوافق على فتح مكاتب مصرفية قرب هذه الدوائر والمؤسسات ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. البنك المركزي يوافق على فتح مكاتب مصرفية قرب هذه الدوائر والمؤسسات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).