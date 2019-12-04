2019/12/04 | 17:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحث وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الأربعاء، مع السفير البريطاني ستيفن هيكي سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط يدعو الشركات البريطانية لدعم وتطوير القطاع الخاص) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط يدعو الشركات البريطانية لدعم وتطوير القطاع الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).