العراق: تعديلات

2019/12/04 | 17:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، الأربعاء، أن التعديلات المقترحة لقانوني الانتخابات والمفوضية "تأريخية" وتنسجم مع مطالب الجماهير....

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