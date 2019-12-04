2019/12/04 | 17:05 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رأى النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، الأربعاء، أن التعديلات المقترحة لقانوني الانتخابات والمفوضية "تأريخية" وتنسجم مع مطالب الجماهير....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: تعديلات "تاريخية" مقترحة لقانوني الانتخابات والمفوضية
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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