مجلس الوزراء يناقش الاتفاق بشأن موازنة ٢٠٢٠ ويبحث ملف الكهرباء في الإقليم

2019/12/04 | 17:06 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش مجلس الوزراء ملف الطاقة الكهربائية في إقليم كوردستان والمعوقات التي تعترض زيادة ساعات التجهيز - صورة: حكومة إقليم كوردستان

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