حكومة كردستان تبحث نتائج مباحثاتها مع بغداد وتؤكد: سندافع عن حقوقنا المالية وفق الدستور

2019/12/04 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-اربيل

بحثت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء (04 كانون الأول، 2019) نتائج مباحثاتها مع بغداد، فيما أكدت أنها ستدافع عن حقوقها المالية وفق الدستور.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس وزراء إقليم كردستان، أنه "عقد جلسته الاعتيادية برئاسة مسرور بارزاني وبحضور نائبه قوباد طالباني".

واضاف أن الاجتماع استهل "بمناقشة آخر ما توصلت إليه المباحثات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن مشروع قانون موازنة 2020، وعرض وفد الإقليم- الذي أجرى مباحثاته في بغداد- تفاصيل الاتفاق بين الجانبين".

وأشار الى أن "مجلس وزراء الإقليم أكد تنفيذ ما على إقليم كردستان من التزامات مع الدفاع عن حقوقه ومستحقاته المالية الدستورية، وتقرر أن يستمر الوفد في جهوده لحين المصادقة على الاتفاق ضمن مشروع الموازنة في مجلس النواب بالتنسيق مع جميع الكتل الكردستانية والكتل الأخرى لتحقيق المصلحة المشتركة لإقليم كردستان وعموم العراق".

ولفت الى أنه "في فقرة أخرى من الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء ملف الطاقة الكهربائية في إقليم كدستان والمعوقات التي تعترض زيادة ساعات التجهيز، وبهذا الصدد قدم وزير الكهرباء كمال محمد صالح تفصيلاً وافياً بالمعلومات عن حجم الإنتاج والعراقيل والتجاوزات على المنظومة الوطنية."

وقرر مجلس وزراء الاقليم أن "يبذل كل ما بوسعه من أجل رفع معدل تجهيز المواطنين بالطاقة"، مشددا على "دعم مشروع العدادات الذكية لقياس حجم الاستهلاك وبما يخدم مصلحة المواطنين، كما قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتجاوزين على الشبكة الوطنية وفق القانون".

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