بالوثائق... ديالى تعلن اسماء 625 شخصا تم تعيينهم في تربية المحافظة

2019/12/04 | 17:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، عن الدرجات الوظيفية المصادق عليها لتربية ديالى، وبلغ عدد المتعينين 625، فيما رافقت استمارة لاغراض الاعتراض.

وقالت المحافظة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "بعد مصادقة المحافظ نعلن الدرجات الوظيفية الخاصة بالمديرية العامة لتربية ديالى وتشمل ( مدرس / معلم / معلم جامعي / قانوني / محاسب ) موزعة حسب الوحدات الادارية ولكافة الاختصاصات والبالغة عددها ( ٦٢٥) درجة ولاغراض تدقيقية سيتم الاعلان عن بقية العناوين ( حارس / عامل خدمة ) والبالغة (٧٠) درجة لكل عنوان الاسبوع المقبل".

واضافت "ولغرض الاعتراض نرافق استمارة الاعتراض لسحبها من قبل المعترض وتقديمها الى اللجنة ولمدة ٥ ايام وتبدأ من يوم الاحد ٢٠١٩/١٢/٨ ولغاية ٢٠١٩/١٢/١٢ امام اللجنة الخاصة بتعينات التربية في المديرية العامة لتربية ديالى".

واشارت الى انه "علماً ان درجات صحة ديالى وديوان المحافظة سيتم الاعلان عنها خلال الايام القليلة المقبلة".

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