تربية ذي قار لـ(الغد برس): لا دوام إلا بعد الاستقرار وهدوء النفوس

2019/12/04 | 17:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أكد مدير عام تربية ذي قار رياض العمري، اليوم الاربعاء، ان المديرية لن تفتح ابوابها حتى يعود الاستقرار وان موقفها هذا ثابت.

وقال العمري في تصريح لـ"الغد برس" إن "موقف المديرية العامة للتربية ثابت من الدوام، وهو أن المديرية لن تفتح أبوابها حتى تفتح اخر دائرة بابها في المحافظة".

واضاف ان "ذلك حقنا للدماء واكراما للشهداء، لا دوام إلا بعد الاستقرار وهدوء النفوس، رغم ان العلم أسمى هدف تحققه الشعوب بوجه كل الفساد".

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