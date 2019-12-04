شباب من برطلة يبتكرون طريقة جديدة لصناعة الشموع

2019/12/04 | 17:16 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل مع إقتراب أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية مجموعة شباب من ناحية برطلة يبتكرون طريقة جديدة لصناعة شموع العيد، وهذه الشموع عادة لا تتوفر في الأسواق وهي عبارة عن خيوط من القطن وأساسها الشمع الذي يُستخدم في خلايا النحل.تعتبر هذه الطريقة من الطرق الجديدة في صناعة شموع مختلفة …

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