2019/12/04 | 17:21 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني سحبت قرعة دور ربع النهائي “دور الـ8” من البطولة العربية للاندية الابطال “كأس محمد السادس” في مدينة الرياض السعودية.واوقعت القرعة فريق الشرطة في مواجهة الشباب السعودي، وفي حال تأهل القوة الجوية الى هذا الدور، سيواجه الرجاء المغربي.وتاهل الشرطة على حساب نواذيبو الموريتاني في دور الـ16، بعدما تغلب عليه بمجموع مباراتي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على خارطة طريق الشرطة والقوة الجوية في البطولة العربية المركز الخبري الوطني.

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