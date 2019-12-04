2019/12/04 | 17:22 - المصدر: pukmedia

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مذكرات قبض بحق مندسين متهمين بالاعتداء على الأملاك العامة والخاصة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/04 | 17:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مذكرات قبض بحق مندسين متهمين بالاعتداء على الأملاك العامة والخاصة) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مذكرات قبض بحق مندسين متهمين بالاعتداء على الأملاك العامة والخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).