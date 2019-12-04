تلاميذ مدارس الديوانية يساندون مطالب المتظاهرين | تقرير

2019/12/04 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلامذة إحدى المدارس الابتدائية في الديوانية يشاركون المعتصمين مطالبهم ويرفعون صور أباءهم الشهداء، مؤكدين انهم يطالبون بوقف نزيف الدم وبدى الحديث واضحا بمدى حزنهم على ما يحصل رغم أعمارهم الصغيرة.

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