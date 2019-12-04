الخالدي يكشف لواع أبرز النقاط الخلافية بشأن قانون الانتخابات

2019/12/04 | 17:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس النواب النائب محمد الخالدي عن أبرز النقاط الخلافية بشأن قانون الانتخابات.

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